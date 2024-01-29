Брянск, 29 января, 2024, 22:41 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке украинских военных совершить террористическую атаку на российскую территорию.

Иван Шилов ИА Регнум

29 января около 21:50 мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области над Жуковским районом вечером 29 января пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

Днём ранее дрон ВСУ сбили в Унечском районе Брянской области. Фрагменты дрона при падении повредили штукатурку жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал.

Вечером 24 января над Брянской областью уничтожили три украинских БПЛА. Военные сбили дроны примерно в 21:30 мск.