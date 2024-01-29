В Брянской области пресекли атаку украинского беспилотника
Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Брянск, 29 января, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 29 января в небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который ВСУ направили для совершения атаки на объекты на российской территории. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ
Иван Шилов ИА Регнум
Обломки БПЛА
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Информацию о последствия на земле ведомство не уточнило.