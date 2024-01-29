Брянск, 29 января, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 29 января в небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который ВСУ направили для совершения атаки на объекты на российской территории. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Информацию о последствия на земле ведомство не уточнило.