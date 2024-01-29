Москва, 29 января, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и гендиректора онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, заявили 29 января в пресс-службе компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук

«Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности», — сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries.

В компании уточнили, что одновременно с визитом сотрудников правоохранительных органов в офис компании по домашнему адресу Бакальчук была доставлена повестка, ей сообщили о необходимости дать показания по факту пожара на складе в Шушарах.

«Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Шушарах на юге Санкт-Петербурга вспыхнул 13 января. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Горение удалось локализовать только спустя несколько часов. На 50 тыс. кв. м площади склада произошло обрушение. Днём 14 января в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

В качестве причин произошедшего фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали. Близкий к МЧС источник называл также версию поджога.

Гендиректор маркетплейса 24 января дала показания по делу о пожаре на складе. Она подчеркнула, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.