Пожару в строящемся здании в Москве присвоили повышенный ранг сложности
Пожару в строящемся здании банка в Москве присвоили повышенный ранг сложности
Москва, 13 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Пожару, вспыхнувшему 13 января в строящемся здании в Москве на Кутузовском проспекте, присвоили повышенный ранг сложности, сообщили в оперативных службах.
Иван Шилов ИА Регнум
Площадь пожара составила составила 400 квадратных метров. Горит здание строящегося банка. На втором этаже этого здания находится склад с лакокрасочными материалами.
Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании поблизости от делового центра «Москва-Сити».
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