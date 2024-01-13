Москва, 13 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Пожару, вспыхнувшему 13 января в строящемся здании в Москве на Кутузовском проспекте, присвоили повышенный ранг сложности, сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Площадь пожара составила составила 400 квадратных метров. Горит здание строящегося банка. На втором этаже этого здания находится склад с лакокрасочными материалами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859428" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании поблизости от делового центра «Москва-Сити».

Новость дополняется