Лозанна, Швейцария, 29 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Россия может быть лишена командного золота Олимпиады в Пекине после дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

При этом суд указал, что не рассматривал результаты командного олимпийского турнира, решение примет Международный союз конькобежцев.

«Последствия, связанные с дисквалификацией г-жи Валиевой от прошлых соревнований, в том числе от зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, не подпадали под действие настоящей арбитражной процедуры и должны быть проверены соответствующими спортивными организациями», — сказано в сообщении.

При этом саму Валиеву постановили лишить всех званий и наград с момента отсчёта дисквалификации — с 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, Валиеву подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина. Вещество якобы было обнаружено в допинг-пробе спортсменки от 25 января 2021 года, при этом результат пробы был обнародован лишь во время Олимпиады 2022 года в Пекине, на которой Валиева завоевала золото в командном турнире.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Позднее суд возобновил слушания в связи с необходимостью подготовить дополнительную документацию.

Спортсменка добивалась от CAS восстановления её золотой медали чемпионата России. Она попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, отметили в CAS, нарушение правил не было преднамеренным.

Вместе с тем сообщалось, что оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с ISU и WADA.

В ноябре 2023 года Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве. Она выиграла в короткой и произвольной программах, набрав по сумме двух прокатов 226,22 балла.

Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.