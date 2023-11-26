Москва, 26 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России, который прошёл в Москве.

Vladimir Baranov/Global Look Press Камила Валиева

Валиева 26 ноября выиграла произвольную программу, а днём ранее она победила в короткой программе. По сумме двух прокатов она набрала 226,22 балла.

Второе место заняла Вероника Яметова, получившая 212,75 балла. Замкнула тройку Софья Муравьёва с 210,25 балла.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла. Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. При этом по итогам короткой программы она лидировала.

Победу тогда одержала Муравьёва с результатом 228,81 балла. На втором месте оказалась Алина Горбачёва (219,02). Замкнула тройку Дарья Садкова (214,54).