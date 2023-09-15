Лозанна, Швейцария, 15 сентября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить её золотую медаль чемпионата России, сообщается в релизе CAS, размещённом на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Валиева добивается от CAS того, что нарушение антидопинговых правил РУСАДА не доказано и что она должна быть восстановлена в результатах, показанных на чемпионате России по фигурному катанию в 2021 году», — говорится, в частности, в документе.

Также отмечается, что Валиева попросила вынести решение о том, что она невиновна, или, что более существенно, отметил и в CAS, нарушение правил не было преднамеренным.

Слушания по делу Валиевой стартуют в CAS 26 сентября.

Как передавало ИА Регнум, спортсменку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс. При этом WADA потребовало от CAS дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать её результаты.

В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение аннулировать результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, и лишил её золотой медали.

В конце августа сообщалось, что CAS отказал сборным США, Канады и Японии в присутствии на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки. Генеральный директор Спортивного арбитражного суда Матье Риба уточнял, что суд, несмотря на это, планирует опубликовать решение, оставив конфиденциальными подробности о ходе разбирательства.