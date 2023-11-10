Москва, 10 ноября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Окончательное решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет вынесено в январе 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу Валиевой, которые проходили совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Окончательное решение ожидается к концу января 2024 года», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

Спортсменка добивается от CAS восстановления её золотой медали чемпионата России. Она попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, отметили в CAS, нарушение правил не было преднамеренным.

Оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с ISU и WADA.