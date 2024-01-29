Москва, 29 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Польские власти долгие годы сражаются с западными трактовками истории концлагеря в Освенциме «Аушвиц» как польского концлагеря. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 января заявил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Польши Родослав Сиковский заявил, что, говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, необходимо указывать, что его создали во время немецкой оккупации.

Борисёнок напомнил, что лагерь, который в советский период поляки привыкли называть Освенцим, власти некоммунистической Польши велели именовать исключительно «Аушвиц» (немецкое название Освенцима).

«И в данном случае польские власти уже долгие годы сражаются с западными трактовками истории лагеря Освенцим «Аушвица» как польского концлагеря», — отметил эксперт, напомнив, что в последний раз это прозвучало в заявлении главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на который и откликнулся глава МИД Польши Родослав Сиковский.

Борисёнок отметил, что до этого лагерь неоднократно называли польским различные американские политические деятели, сенаторы. И это не первое возмущение польских властей по поводу формулировок.

Он добавил, что при этом у поляков своя собственная линия памяти о Второй мировой войне, где не находится никакого места для тех, кто на самом деле освободил Освенцим.

Как напомнил Борисёнок, ещё 10 лет назад в МИД Польши заявляли, что лагерь освободили украинцы, поскольку его освобождали советские солдаты Первого украинского фронта.

То есть уже в тот период продвигалось у польских политиков, как говорится, политическое невежество, отметил эксперт. Он предположил, что сейчас польские политики, скорее всего, с той же фон дер Ляйен вполне согласны в том плане, что Освенцим, как она указала, освобождали союзники.

Эксперт отметил, что это заявление такое же неграмотное, как и заявление насчёт польского концлагеря.

Как передавало ИА Регнум, 27 января фон дер Ляйен в День памяти жертв Холокоста написала, что концлагерь находился в Польше, никак не отметив его отношения к Германии и нацизму. Позднее её сообщение было отредактировано.

Как указал глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, необходимо указывать, что его создали во время немецкой оккупации.

Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова. Нацисты основали лагерь 20 мая 1940 года. С того момента и до освобождения «Аушвица» советскими войсками 27 января 1945 года, по оценкам историков, было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых — евреи.

Фон дер Ляйен также заявляла, что концлагерь в Освенциме якобы освободили «войска союзников».

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что ЕС занимается переписыванием истории, утверждая в своих обращениях о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили войска союзников. Дисен напомнил, что Освенцим освободила Красная армия.