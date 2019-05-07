Москва, 7 мая, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Посетив концентрационный лагерь Освенцим (по-немецки Аушвиц и Аушвиц 2 или Биркенау), начинаешь понимать и ощущать все ужасы того страшного времени, которыми пропитаны стены и земля. Это место называли «фабрикой смерти», устроенной фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Памятная плита у памятника погибшим в Освенциме

Люди, попадавшие в Аушвиц, содержались там в ужасных, невыносимых для жизни условиях — умирали от голода, холода, пыток. Миллионы были хладнокровно сожжены в печах концлагеря.

Освенцим — это трагедия всего человечества, пример чудовищной человеческой жестокости. Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория Аушвиц

Современные историки считают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых — евреи. По неофициальным данным, в концлагере погибли порядка 4 млн человек.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Колючая проволока под напряжением 22 тыс. вольт

Перед памятником, который установили в конце железнодорожного полотна, по которому в Биркенау перевозили заключенных, установлены 23 плиты с надписями на разных языках — по числу национальностей замученных в лагере людей.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вновь прибывшие в лагерь

Вход в лагерь Аушвиц выглядит как издевательство — знаменитая надпись «Arbeit macht frei» означает «Работа делает свободным».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вход в Освенцим

Концентрационный лагерь Аушвиц 1 был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух‑ и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория лагеря Аушвиц

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Каменные бараки, в которых жили узники

В лагере Аушвиц существовали отдельные блоки, служившие для различных целей. В блоках 11 и 13 производились наказания для нарушителей правил лагеря. Был так называемый медицинский блок, где проводились опыты над людьми.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Блок, где проводились опыты над заключенными

Опыты, в том числе и над детьми, проводил Йозеф Менгель, известный под прозвищем «ангел смерти». Он самый известный из нацистских преступников-врачей. При этом ему удалось избежать наказания.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Опыты проводили над детьми

Между блоками 10 и 11 находился пыточный двор, где заключенных расстреливали. Стену, у которой производился расстрел, реконструировали после окончания войны.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Стена, у которой производился расстрел узников концлагеря

В сентябре 1941 года, по приказу заместителя начальника лагеря, оберштурмфюрера СС Карла Фрицша, было проведено первое испытание травления газом. Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс и используется до сих пор.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Газ «Циклон Б» был придуман для травли крыс

Тест был признан успешным, и один из бункеров был переделан в газовую камеру и крематорий.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Газовая камера

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Тележки, на которых подвозили тела умерших

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Печь, где сжигали тела

Узники концлагеря получали треугольники разного цвета, они нашивались на одежду заключенных. Также на теле узников делали татуировки с номерами. Если на перекличке кто-то не назвал свой номер, его убивали, даже детей.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Узники получали треугольники разного цвета

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Идентификационные номера заключённых концлагеря нашивались на одежду и татуировались на руке

Одежда заключенных никогда не стиралась и не менялась на другую.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Одежда заключенных никогда не менялась

При входе в бараки охватывает ужас. Особенно впечатляют комнаты с обувью. Горы сапог, туфель — всего сохранилось 110 тысяч пар. Очень много детских вещей.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Сохранилось 110 тысяч пар обуви

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Много детских вещей

Есть помещения с чемоданами — около 4 тыс. штук, большинство подписанные, и с посудой — 12 тыс. только кастрюль, много детских горшков.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Люди брали в лагерь необходимые вещи

Также сохранилось 40 кг очков узников Освенцима, 2 тонны человеческих волос, гора щёток и даже гуталин. Люди ехали в лагерь и везли необходимые вещи, веря в то, что будут жить, и им все это пригодится.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Детская одежда

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Обнаружено 12 тыс. кастрюль

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Предметы обихода

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Костыли и протезы

В Освенциме многие погибали от голода. Общая калорийность суточного питания узника составляла около 700 калорий (при норме для работника, занятого тяжёлым физическим трудом, — в 3000—4000 калорий в день). На завтрак он получал баланду, похожую на «кофе», либо отвар из трав, на обед — суп, сваренный из гнилых овощей или брюквы, ужин состоял из 300−350 граммов черного, глинистого хлеба и небольшого количества добавок.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Многие узники погибали от голода

Аушвиц 2 (также известный как Биркенау) — это вторая часть концлагеря. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков и цыган. Число жертв этого лагеря составило более 1 млн человек.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория Аушвиц 2

В Аушвице 2 было четыре газовые камеры и четыре крематория. Новые заключенные ежедневно прибывали на поездах в лагерь Биркенау с оккупированных фашистами территорий. В теплушку загружали порядка тысячи людей. Большинство просто не доезжали до места, умирая от жары, холода, болезней.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Поезд, на котором привозили в Аушвиц

Узники в Биркенау (Аушвиц 2) размещались преимущественно в деревянных бараках, а также выполняли тяжелую физическую работу. Большинство не выживали из-за невыносимых условий в бараках, или их сжигали в крематории.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория Биркенау

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Бараки не отапливались и не освещались

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Человеческий пепел

Освенцим освободили 7 января 1945 года советские войска под командованием маршала Ивана Конева. Были обнаружены около 7,5 тыс. выживших. Многие их них не могли передвигаться самостоятельно от истощения.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Узники после освобождения

1−29 марта 1947 года в Варшаве состоялся процесс по делу коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса. Польский Высший народный суд 2 апреля 1947 года приговорил его к смертной казни через повешение.

Виселица, на которой был повешен Хёсс, была установлена у входа в главный крематорий Освенцима.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Виселица, на которой был повешен комендант Освенцима

На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM В 1947 году на территории Освенцима был создан музей

Освенцим был самым крупным и самым страшным лагерем смерти в истории Второй мировой войны. Такие музеи, как Освенцим, необходимы, они переворачивают сознание людей их посетивших.

Это место навсегда останется криком отчаяния и предостережения для человечества об отвратительности и бесчеловечности фашизма. Чтобы знать. Чтобы помнить. Чтобы не допустить.