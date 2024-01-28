Осло, 28 января, 2024, 06:36 — ИА Регнум. ЕС занимается переписыванием истории, утверждая в своих обращениях о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) освободили войска союзников, написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в социальной сети X (бывший Twitter).

Солдаты Красной армии выводят освобожденных узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме

Так он прокомментировал соответствующее заявление Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Эксперт назвал её слова смелым историческим ревизионизмом.

Дисен напомнил, что Освенцим освободила Красная армия.

Ранее ЕК выпустила заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова.

Его открыли 20 мая 1940 года. 27 января 1945 года территорию лагеря заняли советские войска. Некоторые историки полагают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых — евреи.