Варшава, 29 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на захваченной Германией части территории Польши, и об этом надо говорить в любых публикациях об Освенциме, заявил 29 января маршал (спикер) Сейма Польши Шимон Холовня.

ТАСС/Damian Klamka/ZUMA Wire

Так он прокомментировал публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщало ИА Регнум ранее, фон дер Ляйен 27 января, в День памяти жертв Холокоста, написала, что концлагерь находился в Польше, никак не отметив его отношения к Германии и нацизму. Позднее её сообщение было отредактировано.

«Аушвиц» был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления», — написал Холовня на своей странице в Х (Twitter).

Публикацию главы Еврокомиссии раскритиковал также глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, необходимо указывать, что его создали во время немецкой оккупации», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в своей публикации фон дер Ляйен также заявила, что концлагерь в Освенциме якобы освободили «войска союзников». ЕС занимается переписыванием истории, «забывая», что узников «Аушвиц-Биркенау» освободила Красная армия, отмечал ранее преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Лагерь «Аушвиц-Биркенау» был открыт 20 мая 1940 года. 27 января 1945 года территорию концлагеря заняли советские войска. В ФСБ в 2010 году заявили, что число уничтоженных в Освенциме может составлять до 4 млн человек.

Агрессия, с которой столкнулась Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, заявил 27 января на концерте, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин. Трагедии ленинградцев и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма, отметил также глава государства.