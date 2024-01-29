МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Глава МИД Польши Сикорский: недопустимо называть концлагерь Освенцим польским
Варшава, 29 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на захваченной Германией части территории Польши, и об этом надо говорить в любых публикациях об Освенциме, заявил 29 января маршал (спикер) Сейма Польши Шимон Холовня.
Так он прокомментировал публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщало ИА Регнум ранее, фон дер Ляйен 27 января, в День памяти жертв Холокоста, написала, что концлагерь находился в Польше, никак не отметив его отношения к Германии и нацизму. Позднее её сообщение было отредактировано.
«Аушвиц» был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления», — написал Холовня на своей странице в Х (Twitter).
Публикацию главы Еврокомиссии раскритиковал также глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Говоря о нацистском лагере смерти в Освенциме, необходимо указывать, что его создали во время немецкой оккупации», — отметил он.
Как сообщало ИА Регнум, в своей публикации фон дер Ляйен также заявила, что концлагерь в Освенциме якобы освободили «войска союзников». ЕС занимается переписыванием истории, «забывая», что узников «Аушвиц-Биркенау» освободила Красная армия, отмечал ранее преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.
Лагерь «Аушвиц-Биркенау» был открыт 20 мая 1940 года. 27 января 1945 года территорию концлагеря заняли советские войска. В ФСБ в 2010 году заявили, что число уничтоженных в Освенциме может составлять до 4 млн человек.
Агрессия, с которой столкнулась Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, заявил 27 января на концерте, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин. Трагедии ленинградцев и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма, отметил также глава государства.