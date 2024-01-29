Москва, 29 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, сообщили 29 января в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 280 военнослужащих, также были уничтожены танк и три автомобиля противника, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января в Минобороны также сообщили об освобождении населённого пункта Табаевка Харьковской области. За минувшие сутки российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата противника. Также были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ. С начала спецоперации уничтожены более 18 тыс. единиц специальной автомобильной военной техники противника, отметили в ведомстве.

Днём ранее, 28 января, Конашенков сообщал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 120 военнослужащих и две бронемашины. Подразделения группировки войск «Центр» с применением артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовиков противника.