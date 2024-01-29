Москва, 29 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 29 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109-ти районах», — сказал он.

Как передавалоИА Регнум, ранее российское военное ведомство информировало, что в Херсонской области в районе правого берега Днепра расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» российских десантников уничтожили украинский склад с боеприпасами, а также три миномётные позиции ВСУ.

Также Конашенков 28 января заявлял, что ВС России нанесли удары по арсеналам и топливохранилищам украинской армии в Днепропетровской и Запорожской областях. А 27 января представитель Минобороны сообщил, что российские военные нанесли удар по ЗРК С-300 украинской армии в Черкасской области и складам ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях. Он уточнил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники противника в 102 районах.