Москва, 28 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки в зоне специальной военной операции потеряли на краснолиманском направлении до 120 военнослужащих и две бронемашины, сообщил 28 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток с применением артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки украинских штурмовиков.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 27 января доложил, что суточные потери украинской армии на краснолиманском составили 100 военных, два автомобиля и гаубица Д-20. За это время российские бойцы отразили две атаки штурмовиков ВСУ.

26 января официальный представитель Минобороны сообщил, что за неделю Вооружённые силы России на краснолиманском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ за семь дней потеряли более 1570 военных убитыми и ранеными, семь танков, 25 бронемашин, 52 автомобиля и девять пушек.