Белгород, 28 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Рабочий пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил 28 января губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий», — говорится в сообщении.

Рабочего доставили в городскую больницу. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.

Ранее, 28 января, российское оборонное ведомство сообщило, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью.

Жителей нескольких улиц села Стрелецкого под Белгородом 28 января временно эвакуировали из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса. Глава администрации Белгородского района Анна Куташова попросила жителей в целях безопасности уехать не менее чем на полкилометра от места обнаружения снаряда.