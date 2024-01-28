Брянск, 28 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Брянской области ликвидировали украинский беспилотник. Об этом 28 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», ― написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что дрон самолётного типа уничтожили над территорией Унечского района силами противовоздушной обороны Минобороны.

Богомаз добавил, что в результате никто не пострадал. Однако при падении осколки уничтоженного беспилотника повредили штукатурку жилого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января российские военные уничтожили четыре дрона ВСУ над Брянской областью.

Как уточнил Богомаз, два беспилотника сбили силы противовоздушной обороны. В результате атаки и работы системы ПВО никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировали.

Очередную попытку совершить теракт на территории России с помощью беспилотника украинские военные предприняли утром 20 января. Дрон самолётного типа средства противовоздушной обороны подавили около 06:30 мск над территорией Брянской области.

Губернатор региона сообщил, что беспилотник ВСУ сбили над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений.