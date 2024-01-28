Москва, 28 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 28 января сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 16:00 [мск] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дежурные средства ПВО Вооружённых сил России уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 января мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона Кировский район города. В результате этого получил ранения один мирный житель.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о сбитом в небе над регионом беспилотнике украинской армии. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.