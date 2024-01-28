Москва, 29 января, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, которые управляли упавшим ранее в горах Афганистана бизнес-джетом Falcon 10, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе РФ.

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Такое решение в агентстве воздушного транспорта связали с тем, что пилоты представили в ведомство недостоверные сведения. Они подделали документы о прохождении в мае подготовки по управлению Falcon 10 в США.

Кроме того, в письме начальника Госавианадзора Владимира Ковальского говорится, что зарубежный учебный центр, в котором подготовили Белякова и Грачева, не имел права обучать их полётам на Falcon 10, поскольку программа тренировки учреждения не получила одобрения со стороны Росавиации.

Журналисты ознакомились со сертификатом АУЦ, который российское агентство воздушного транспорта выдало центру Flight Safety International, и убедились, что в нём действительно нет соответствующего разрешения. Кроме того, источник в Минтрансе утверждает, что Беляков и Грачев не проходили подготовку на Falcon 10 в Flight Safety International, что подтвердили в этом учреждении.

Также, по информации источника, в России как минимум с ноября 2023 года ни одна организация не могла легально обслуживать легально обслуживать Falcon 10, поскольку ни у кого в РФ нет соответствующего допуска. Последнее техобслуживание бизнес-джета проводилось 31 января 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января самолёт Falcon 10, зарегистрированный в российском реестре гражданских воздушных судов, перестал выходить на связь и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Он летел из Таиланда в Москву и должен был эвакуировать гражданку РФ Анну Евсюкову в сопровождении её супруга Анатолия.

Воздушное судно потерпело крушение из-за отказа двух двигателей. Falcon 10 упал у горы Топхане в районе Зебак. На его борту находились шесть человек. Все члены экипажа и медработники, которые летели в самолёте, выжили. При этом оба пассажира погибли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Основной версией происшествия назвали отказ двигателей. 26 января два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе, прибыли из Дубая в московский аэропорт Внуково.