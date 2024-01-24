Брянск, 24 января, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ещё один украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, это произошло примерно в 22:00 по московскому времени (совпадает с местным).

«Около 22:00 мск над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник», — сказано в сообщении.

Сбитый БПЛА стал уже четвертым по счёту дроном ВСУ, уничтоженным в регионе вечером 24 января. О четырех отражённых атаках БПЛА на Брянскую область также написал губернатор региона Александр Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 января Минобороны проинформировало о четырёх украинских БПЛА, нейтрализованных в небе над Орловской областью. Глава региона Андрей Клычков написал о сбитых дронах ВСУ над Орлом. Губернатор уточнил, что их обезвредили в Железнодорожном и Северном районах города.

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в результате падения обломков беспилотников несколько домов получили повреждения: в ряде многоэтажек выбило стёкла. Глава города добавил, что пострадавших в результате случившегося нет.