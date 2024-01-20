Клинцовский район, Брянская область, 20 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 20 января предприняли очередную попытку совершить теракт на территории России с помощью беспилотника. Российские военные уничтожили дрон противника, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами противовоздушной обороны около 06:30 мск. Украинский коптер уничтожили над территорией Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что беспилотник ВСУ сбили над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений. На место выехали оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Горловке в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя. Были повреждены здания гостиницы «Родина», детского сада «Теремок», нескольких домов по улице Пушкинская.

В Минобороны РФ 19 января сообщили об уничтожении за неделю 1880 украинских боевиков на донецком направлении. Бои шли в районе Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. ВСУ также потеряли 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.