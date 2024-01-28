Вашингтон, 28 января, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Отказ Вашингтона от продолжения оказания помощи Киеву докажет всему миру, что США являются вырождающейся и умирающей страной, о чём часто говорят в России и Китае. Такое мнение 27 января высказала обозреватель издания Atlantic Энн Эпплбаум.

Иван Шилов ИА REGNUM

«[Перестав оказывать помощь Киеву,] мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлём сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — написала она.

По словам обозревателя, своим неожиданным приездом в Киев в феврале 2023 года президент США Джо Байден продемонстрировал уверенность и единство в качестве лидера НАТО, однако теперь американская сторона перестала это делать.

Вашингтон проводит непоследовательную внешнюю политику, так как вначале выделяет Киеву помощь, а потом её прекращает, добавила автор.

«США не просто ненадёжный союзник, но и несерьёзный союзник. Глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США всё ещё есть боеприпасы и вооружение для отправки. Теперь Штаты находятся в шаге от отказа сделать это», — пояснила Эпплбаум.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января газета The Washington Post написала, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет и в этот план входит четыре этапа. Отмечалось, что Вашингтон хочет опубликовать этот проект весной 2024 года, однако он возможен только в случае одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины в размере 61 млрд долларов.

Член палаты представителей США от штата Техас Чип Рой 24 января заявил, что до того момента, пока администрация Байдена не предпримет каких-либо действий для защиты южной границы страны от притока беженцев, Украина не получит ни доллара помощи от Вашингтона. По его словам, странам ЕС стоит направлять больше средств на помощь Украине, не требуя таковой от США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 января заявил, что власти США и Британии считают поддержку Украины против России «прекрасной инвестицией». Он уточнил, что продолжение военной помощи Киеву, со слов госсекретаря США Энтони Блинкена, является гарантией создания новых рабочих мест в Америке.