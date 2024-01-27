Вашингтон, 27 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет, в этот план входит четыре этапа. Об этом 27 января написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Документ, по словам тесно связанных с планированием американских чиновников, составлен с учётом четырех этапов: борьба, строительство, восстановление и реформы», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские власти также гарантируют поддержку краткосрочных военных операций Киева и собираются усиливать украинскую армию, чтобы она в будущем стала способна противостоять Вооружённым силам России.

По словам авторов, в документе также пропишут конкретные обещания и программы по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, а также оказание помощи Киеву в проведении политических реформ, которые нужны для его полной интеграции в институты Запада.

Этап «строительство» подразумевает обязательства по созданию США будущих украинских сил безопасности на суше, море и в воздухе, а также предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны, чтобы создать защитные «пузыри» вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы, добавляется в статье.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена намерена опубликовать этот проект весной 2024 года, однако он возможен только в случае одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины в размере 61 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что Москва якобы готова отказаться от ряда своих требований к Киеву, не соответствуют действительности.

Перед этим агентство Bloomberg написало, что Россия якобы не исключает возможности отказа от требования нейтрального статуса Украины.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 25 января заявил, что Запад своими заявлениями о «планах нападения» России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации. Он подчеркнул, что этого не будет.