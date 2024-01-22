Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и руководство Великобритании считают поддержку Украины против России «прекрасной инвестицией». Об этом 22 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент Байден даже назвал подобную ситуацию прекрасной инвестицией», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что продолжение помощи Украине, со слов госсекретаря США Энтони Блинкена, — это гарантия создания новых рабочих мест в США. Глава ведомства указал на то, что, словно речь идёт не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте.

Глава МИД отметил, что большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, продали американцам.

Кроме того, министр заявил, что западные станы на Украине «утилизируют рухлядь» из вооружений. Так, 90% военного бюджета, выделяемого киевскому режиму, остаётся в США, идёт на развитие военно-промышленной отрасли, а старую технику отравляют на Украину.

Глава МИД России прибыл в штаб-квартиру ООН 22 января для участия в заседании Совета Безопасности. Одной из центральных тем встречи станет удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку.

Байден в ходе телеобращения к нации 19 октября 2023 года заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. При этом слова американского президента вызвали негативную реакцию у пользователей социальной сети Х (Бывшая Twitter).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 октября заявила, что Вашингтон обманывает весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Дипломат отметила, что Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», а раньше США называли это «борьбой за свободу и демократию». Захарова указала на то, что различные вооружённые конфликты всегда представляли для США «разумную инвестицию», так как они происходили не на американской территории и не затрагивали граждан США. В этой связи представитель ведомства вспомнила выражение «ничего личного, просто бизнес».