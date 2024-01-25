Вашингтон, 25 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Пока администрация президента США Джо Байдена не предпримет каких-либо действий для защиты южной границы страны от притока беженцев, Украина не получит никакой американской помощи. Об этом 24 января заявил член палаты представителей США от штата Техас Чип Рой в интервью Welt.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Пока администрация Джо Байдена на самом деле не сделает ничего, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу с США, Киеву не дадут ни единого доллара», — сказал он.

По словам конгрессмена, США не могут продолжать вкладываться в Украину в то время, как их собственная граница разрушена, из-за чего у многих американцев возникает вопрос, для чего помогать Киеву.

Страны Европы должны направлять больше средств на помощь Украине, а не требовать её от США, добавил Рой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января издание Business Insider написало, что США из-за проблем с финансированием лишились возможности ремонтировать поставленную Киеву в качестве помощи военную технику. Журналисты отметили, что из-за отсутствия средств Вашингтон не только не может предоставить новую помощь, но и не в состоянии поддерживать уже оказанную.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин 19 января написал, что шансы на одобрение Конгрессом США дополнительной помощи Киеву до конца января близки к нулю. По его словам, новый спикер палаты представителей Майк Джонсон не имеет плана по достижению межпартийного компромисса.