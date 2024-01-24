Варшава, 24 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Польские фермеры — участники акции протеста против ввоза товаров с Украины — заблокировали по всей стране дороги в 200 точках, сообщило 24 января радио RMF FM.

EPA/ТАСС

«Если понадобится, мы поедем и даже доберёмся до Варшавы», — сказал один из фермеров.

Дороги протестующие перекрыли, выведя на трассы тракторы и прочую технику. Акция протеста началась после полудня. Один из её организаторов — профсоюз «Солидарность».

Протестующие потребовали прекратить беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины и других стран, не входящих в Европейский союз и не придерживающихся его стандартов.

«Европейские фермеры несут расходы и соблюдают правила, которым не подчиняются сельхозпроизводители с Украины и других стран за пределами сообщества», — заявили организаторы.

Комментируя происходящее, премьер-министр Дональд Туск пообещал найти способ, который, по его словам, вероятно, не вызовет энтузиазма в Брюсселе, но не будет явно нарушать европейское право. Для Украины, добавил он, этот выход может оказаться малоприемлемым. Туск заявил, что для него важно устранить причины беспокойства фермеров или свести их «к абсолютному минимуму».

Как сообщало ИА Регнум, протестуя против льгот для украинских перевозчиков, польские водители в ноябре прошлого года начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Поляки потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак объявил о соглашении с перевозчиками. После этого Польша стала принимать с Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем задекларировано в меморандуме. Украинский власти обвинили Польшу в нарушении договорённостей.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 22 января заявил, что Брюссель согласился с требованиями Варшавы по ограничению экспорта украинской сельхозпродукции. Это приведёт к снижению цен на зерно в Польше и других соседних странах, отметил представитель ЕК.