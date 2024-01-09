Варшава, 9 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил 9 января, что поставки украинского сахара в страны Евросоюза вредно сказываются на польских экспортных возможностях.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Очень серьёзная проблема с сахаром. Мы были экспортёром сахара в европейские страны, а сейчас туда пошёл сахар украинский, и нет возможности экспорта нашего сахара», — сказал он в интервью радиостанции Polskie Radio.

Секерский отметил, что за прошедший 2023 год Польша собрала хороший урожай свеклы, но Украина также активно выращивала культуру.

Как сообщало ИА Регнум, недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

Позднее произошла отмена встречи президента Польши Анджея Дуды с главой киевского режима Владимиром Зеленским, запланированной на 78-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Официальной причиной назвали изменение расписания польского лидера. Во время выступления на ГА Дуда сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает.

В сентябре польские власти заявили, что если Украина продолжит поставки зерна на рынок страны, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Отмечалось, что Польша в первую очередь соблюдает интересы собственных фермеров, а Украина продвигает свои интересы. После этого депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд).

Как передавало ИА Регнум, 4 января украинская Госпогранслужба сообщила о блокировке польскими фермерами пункта пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной для движения грузовиков. Пункт стал четвёртым заблокированным переходом из восьми действующих между двумя странами, на этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков. 9 января украинская служба сообщила о массовой пробке из более чем двух тысяч грузовиков на границе с Польшей в связи с блокировкой трёх пропускных пунктов. Как заявил представитель ведомства Андрей Демченко, заблокированы пункты пропуска «Рава Русская — Гребенное», «Краковец — Корчева» и «Ягодин — Дорогуск».