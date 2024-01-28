Москва, 28 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 января в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы. Об этом 28 января рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как отметил в беседе с ТАСС Полищук, в 2023 году подтвердилось, что Белоруссия — это ближайший союзник и братская для России республика, занимающая уникальное место в российской внешнеполитической повестке.

Он уточнил, что в минувшем году Россия и Белоруссия серьёзно продвинулись в укреплении интеграции в рамках Союзного государства, достигнув существенного прогресса в сближении законодательств двух государств в главных сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства благодаря выполнению 28 утверждённых в 2021 году союзных программ.

«Был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трёхлетний период — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы». Их планируется утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время», — сказал Полищук.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Он принял участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады, а 29 января вместе с Путиным примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

В сентябре 2023 года на встрече в Сочи лидеры России и Белоруссии обсудили отношения двух стран. В ходе той встречи Лукашенко выразил надеждуо, что в 2024 году российская и белорусская экономики выйдут на досанкционный уровень.