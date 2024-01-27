Минск, 27 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом 27 января сообщило агентство «БелТА».

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Уточняется, что во время визита президент республики поучаствует в мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск.

По информации Кремля, 29 ноября Лукашенко и президент России Владимир Путин примут участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

В ходе него намечено подведение итогов выполнения базового документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и утверждение подобного документа на следующие три года.

На встрече стороны также намерены принять ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи Путина и Лукашенко в ближайшее время. Он отметил, что информация о дате и месте переговоров президентов России и Белоруссии появится позже. Песков 23 января рассказал, что встреча Путина с Лукашенко состоится на текущей неделе.

В сентябре 2023 года на встрече в Сочи президенты России и Белоруссии обсудили отношения двух стран. Лукашенко в ходе той встречи заявил, что надеется, что в 2024 году экономики двух государств выйдут на досанкционный уровень.