Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что за 2024 год экономики России и Белоруссии выйдут на досанкционный уровень. Об этом он заявил 15 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Да, беднее немножко живём, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики», — сказал он.

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