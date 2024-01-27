Техас, США, 28 января, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Ситуацию на южной границе США назвал орудием массового разрушения экс-американский лидер Дональд Трамп 27 января в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», — написал Трамп, комментируя ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов, с которым не в силах справиться федеральное правительство.

По мнению экс-главы Белого дома, нынешнее положение вещей на границе — «худшее в истории».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в профсоюзе агентов и сотрудников американской пограничной службы раскритиковали реакцию федеральных властей на ситуацию с нелегальными мигрантами. В организации указали, что Белый дом делает всё, чтобы помешать охране государственной границы.

В офисе губернатора Техаса Грега Эбботта 27 января заявили о вывозе в общей сложности более 102 тысяч нелегальных мигрантов из штата в рамках программы по перемещению незаконных беженцев. Помимо этого, властям Техаса удалось без помощи федеральных властей изъять более 454 миллионов летальных доз запрещенного наркотического вещества и задержать около полумиллиона незаконных мигрантов.

Губернатор Техаса указал, что федеральные власти не справляются с охраной границы, и поэтому штат будет проводить собственную политику по защите от проникновения мигрантов. Участок границы власти штата обнесли колючей проволокой, а губернатор Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Эбботт заявил также о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости, отметив, что такой исход всё же маловероятен. Кроме того, губернатор Техаса сказал, что ждёт прихода к власти в результате выборов в США президента, который изменит иммиграционную политику, намекнув таким образом на Трампа, который был инициатором возведения стены на границе с Мексикой.

16 января экс-президент США Трамп пообещал, что в случае своей победы на президентских выборах США в 2024 году он планирует закрыть южную границу страны.