Техас, США, 27 января, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Белый дом делает все, чтобы помешать охране государственной границы. Такое заявление сделал 27 января профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы в беседе с «РИА Новости» по поводу между властями штата Техас и федеральными властями.

(сс) The White House

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — так прокомментировали ситуацию в организации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в офисе губернатора Техаса Грега Эббота заявили о вывозе в общей сложности более 102 тысяч нелегальных мигрантов из штата в рамках программы по перемещению незаконных беженцев.

Помимо этого, в штате проводилась операция «Одинокая звезда» (Lone Star) нацеленная против контрабанды наркотиков. Властям Техаса удалось без помощи федеральных властей изъять более 454 миллионов летальных доз запрещенного наркотического вещества и задержать около полумиллиона незаконных мигрантов.

В штате Техас власти предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой колючей проволокой. Губернатор Эббот официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

По словам Эббота, Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы. Эббот заявил и о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости, отметив, что такой исход, всё же, маловероятен.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден заявил о намерении принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в случае, если их одобрит Конгресс США.