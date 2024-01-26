Техас, США, 26 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Готовность к потенциальному конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границы от нелегальных мигрантов подтвердил 26 января губернатор штата Техас Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону.

(сс) Gage Skidmore

«Если это маловероятное событие всё же произойдет, мы готовы и дальше делать то, чем занимались в течение последнего месяца, а именно — возводить барьеры», — пояснил Эббот, отвечая на вопрос журналиста.

На уточняющий вопрос о том, как, по мнению губернатора, будут развиваться дальнейшие события, Эббот указал, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений. Таким образом, по словам губернатора, штат Техас реализует своё законное право на самооборону.

Эббот добавил, что окончательного разрешения ситуации он ожидает к 20 января следующего года. Губернатор Техаса пояснил, что надеется на то, что к присяге приведут нового президента, который ужесточит иммиграционные законы по всей стране, а не только в отношении федеральной границы между Техасом и Мексикой. Таким образом Эббот намекнул, что ожидает прихода к власти Дональда Трампа, который был инициатором возведения стены на границе с Мексикой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернаторы-республиканцы 25 американских штатов выдвинули обвинение действующей администрации президента США Джозефа Байдена в нежелании защищать государственную границу.

Губернаторы поддержали действия властей штата Техас, которые приняли решение самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от проникновения нелегальных мигрантов.

Власти Техаса во главе с губернатором Грегом Эбботом приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту», так как федеральные власти США не справляются с задачей по охране границы.

Ранее идею губернатора Техаса Эббота защищать собственными силами границу США с Мексикой от нелегальных мигрантов без помощи федеральных властей поддержал 23 января предприниматель и миллиардер Илон Маск.

16 января экс-президент США Трамп пообещал, что в случае своей победы на президентских выборах США в 2024 году он планирует закрыть южную границу страны.