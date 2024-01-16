Вашингтон, 16 января, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году планирует «запечатать» южную границу страны. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Де-Мойне, трансляция которого велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

EPA/ТАСС Мигранты на границе Мексики и США

«Мы намерены запечатать границу», — заявил Трамп, добавив, что в случае его победы на выборах уровень депортации мигрантов из США достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961 гг.).

Трамп также назвал действующего американского лидера Джо Байдена «наихудшим президентом, уничтожающим свою страну». Экс-президент отметил, что политическим силам в стране необходимо «объединиться и выправить ситуацию».

«На мой взгляд, сегодня пришло время всем в нашей стране объединиться. Нам нужно объединиться — будь то республиканцы, демократы, либералы или консерваторы, чтобы исправить мир, ситуацию, а также решить проблемы и устранить смерти и разрушения, свидетелями которых мы являемся», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Об этом говорят уже озвученные промежуточные результаты.

По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%. Второй результат с большим отставанием у губернатора Флориды Рона Десантиса (20%), бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 19,4%. Предприниматель Вивек Рамасвами заручился поддержкой всего лишь 7,8% избирателей.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Байденом.

Бывший президент США Дональд Трамп 13 января, выступая перед сторонниками в штате Айова, заявил, что мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны, но предотвратить её возможно. Он также указал на свою способность предотвратить масштабный военный конфликт. Политик отметил, что при правлении администрации сменившего его демократа Джозефа Байдена Соединённые Штаты превратились в слабое и неэффективное государство, с мнением которого не считаются на мировой арене.