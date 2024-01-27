Техас, США, 27 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Более 102 тысяч нелегальных мигрантов вывезли в другие штаты США власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных беженцев. Об этом 26 января заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

«Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года», — уточняется в сообщении.

Также 16 тысяч нелегальных мигрантов перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Всего из Техаса властями вывезено 102,1 тысячи мигрантов, незаконно попавших в США.

Кроме того, в штате проводилась операция «Одинокая звезда» (Lone Star) нацеленная против контрабанды наркотиков. В ходе операции властям Техаса удалось без помощи федеральных властей изъять более 454 миллионов летальных доз запрещенного наркотического вещества и задержать около полумиллиона незаконных мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в штате Техас власти предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой. Губернатор Эббот официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту». По его словам, Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы. Эббот заявил и о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден заявил о намерении принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в случае, если их одобрит Конгресс США.