Техас, США, 25 января, 2024, 04:03 — ИА Регнум. О «вторжении» и мерах самозащиты в связи с осложнением ситуации с нелегальными мигрантами объявил губернатор американского штата Техас Грег Эббот 24 января в соцсети Х и указал, что штат будет реализовывать собственную политику, так как федеральные власти не справляются с охраной государственной границы.

Nader Moussa Техас

Губернатор Техаса указал, что администрация США во главе с Джозефом Байденом не смогла исполнить свои обязанности по защите границы. По этом причине власти Техаса приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту». Эти меры, по словам Эббота, являются частью полномочий, возложенных на него конституцией.

«Эти полномочия высшего закона земли заменяют любые федеральные нормы об обратном. Нацгвардия Техаса, министерство общественной безопасности штата и другие служащие работают в рамках этих полномочий, а также закона штата для охраны границы», — указано в заявлении губернатора Техаса.

Эббот уточнил, что конституция США признаёт за штатами право на охрану государственной границы, если федеральные власти не справляются с этой задачей. Губернатор Техаса обвинил Байдена в нарушении закона о защите границы, следствием этого стало огромное количество нелегальных мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, Верховный суд своим временным постановлением убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой помогает президенту США Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну.

Телеканал CBS 12 января сообщил, что национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Инцидент произошёл на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс.

Идею губернатора Техаса Грега Эббота защищать собственными силами границу США с Мексикой от нелегальных мигрантов без помощи федеральных властей поддержал 23 января предприниматель и миллиардер Илон Маск.