Москва, 27 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос. Об этом 27 января заявил вице-премьер Александр Новак на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия».

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«Готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года», — заявил вице-премьер.

При этом он добавил, что желания ЕС обсуждать эти вопросы Россия пока не видит.

Отметим, что в конце 2024 года закончится контракт на транзит газа через Украину. В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.

Как передавало 27 января ИА Регнум, Евросоюз начал поиск альтернатив транзиту российского газа через Украину. Так, источник сообщил, что Европейская комиссия уже провела предварительный анализ возможных сценариев в случае прекращения транзита. Варианты планируют обсудить в феврале 2024 года со странами — членами Евросоюза. После этого одобренные сценарии смогут представить министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

По итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил о договорённости с Киевом продолжить транзит российского газа в 2025 году. Он назвал это «отличной новостью». Однако в Киеве сообщали, что не намерены договариваться с Москвой о продлении транзитного соглашения.

Комментируя это, 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от транзита российского газа по территории страны приведёт к нарушению эффективности логистики.