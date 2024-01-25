Киев, 25 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украина не будет договариваться с Россией о продлении контракта на транспортировку газа в Европу. Об этом заявили в правительстве страны, комментируя высказывания премьер-министра Словакии Роберта Фицо о договоренности по продолжению транзита российского газа, сообщило 25 января издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Позиция украинской стороны однозначна», ― подчеркнули власти.

В Киеве напомнили, что контракт истекает в конце текущего года и продлевать его не намерены.

Ранее по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил о договорённости с украинской стороной продолжить транзит российского газа в 2025 году. Он назвал это «отличной новостью».

По словам премьер-министра, детали согласуют в ближайшее время. Фицо добавил, что польза транзита очевидна не только для Словакии, но и для Австрии и Италии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2023 года глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Киев отказался продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. При этом спикер добавил, что на Украине пока не разрывают контракт только из-за европейских партнёров.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что в вопросе продолжения транзита газа через Украину после 2024 года будет учитываться спрос со стороны конечных потребителей. По его словам, российские компании стараются выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов вне зависимости от политической конъюнктуры.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину поступает в государства Центральной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.