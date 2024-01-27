Киев, 27 января, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Европейский союз ищет возможности, которые бы позволили исключить продление рассчитанного до конца 2024 года ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 26 января, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации источника, Европейская комиссия уже провела предварительный анализ возможных сценариев в случае прекращения транзита, которые планируется обсудить в феврале со странами — членами Евросоюза, после чего одобренные планы будут представлены министрам энергетики на встрече с Брюсселе 4 марта.

Отмечается, что главной целью этой задумки является попытка найти альтернативу для наиболее зависимых от российского газа европейских стран, в том числе Австрии, Словакии и Чехии. При этом источник Bloomberg допустил возможность продолжения поставок голубого топлива через границу с Украиной и после 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге для журналистов заявил, что отказ Украины от транзита российского газа по территории страны приведёт к нарушению эффективности логистики, несмотря на существующие альтернативные маршруты. О том, что Киев не намерен договариваться с Москвой о продлении транзитного соглашения, днём ранее сообщили в правительстве Украины, хотя премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде сообщил о договорённости продолжить транзит российского голубого топлива.