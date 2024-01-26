Москва, 26 января, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Отказ Украины от транзита российского газа по территории страны повлечёт изменение всей логистики процесса, несмотря на наличие альтернативных маршрутов, заявил на брифинге 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа. Есть альтернативные маршруты, но они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведёт к изменению всех логистических цепочек», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, в правительстве Украины заявили, что не будут договариваться с Россией о продлении контракта на транспортировку газа в Европу. На Украине напомнили, что контракт истекает в конце текущего года и продлевать его не намерены.

В конце октября 2023 года глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Киев отказался продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. При этом он добавил, что на Украине пока не разрывают контракт только из-за европейских партнёров.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что в вопросе продолжения транзита газа через Украину после 2024 года учтут спрос со стороны конечных потребителей. Он добавил, что российские компании стараются выполнять обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов вне зависимости от политической конъюнктуры.