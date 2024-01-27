Рим, 27 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Директор Центробанка Италии Фабио Панетта предостерёг Евросоюз от конфискации прибыли от активов России. Его словам 27 января привела газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив», — отметил он.

По словам главы итальянского Центробанка, на данный момент китайский юань уже перегнал евро как мировая валюта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января агентство Reuters написало, что ЕС пока не может конфисковать замороженные активы и валютный резерв России, потому что в сообществе ещё нет единого мнения по этому вопросу. По данным агентства, в Брюсселе высказывали озабоченность юридическими проблемами и последствиями возможной конфискации, а также тем, как это повлияет на евро.

В Сенате США 26 января одобрили законопроект о конфискации российских активов для оказания помощи Украине и других целей. Позднее в это же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о получении Киевом гарантий от Вашингтона об оказании помощи Украине за счёт российских активов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 января заявил, что возможность изъятия властями США государственных активов России заставит другие страны серьёзно задуматься об отказе от использования доллара. По его словам, это только ещё раз подтверждает потребность в переходе к многополярному миру.