Вашингтон, 27 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Возможность изъятия властями США российских государственных активов заставляет другие страны серьёзно задуматься об отказе от использования американского доллара, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства РФ.

ИА REGNUM Доллар

«Помогли» загнать ситуацию в двусторонних отношениях в тупик, — подчеркнул дипломат. — Кроме того, заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара», — отметил он.

По словам Антонова, такая ситуация лишний раз подтверждает потребность в переходе к многополярному миру. Посол также подчеркнул, что попытки Запада во главе с США по давлению на Россию обречены на провал.

Он напомнил, что Российская Федерация защищает свои национальные интересы и отстаивает собственный суверенитет. Дипломат также указал на то, что некоторые чиновники в США признают эффективность действий российских властей в борьбе с антироссийскими санкциями.

Он призвал Вашингтон отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба экономике РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у России многие активы, в том числе и её золотовалютные резервы.

23 января 2024 года комитет по международным отношениям Сената Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов. В связи с этим у Госдепартамента Соединённых Штатов появилась возможность оказывать Киеву дополнительную помощь за счёт российских активов, в том числе средства Центробанка РФ.

26 января украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украины получила от США гарантии помощи за счёт российских активов, которые Запад хочет изъять.