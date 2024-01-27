Москва, 27 января, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Запад» уничтожили БМП CV-90 производства Швеции и боевую бронированную машину украинской армии на купянском направлении. Об этом 27 января рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Виталий Аньков/РИА Новости

В военном ведомстве уточнили, что операторы ударных FPV-дронов скрытно выдвинулись из тыловых районов Западной группировки войск ближе к линии соприкосновения для выполнения боевой задачи.

«После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все назначенные цели удалось поразить, после чего рота без потерь возвратилась в пункт временного развёртывания.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за неделю войска группировки «Запад» освободили село Крахмальное в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю на отдельных участках. Также за это время ВС России отразили 43 атаки ВСУ на этом направлении.

Военный уточнил, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за неделю более 1570 военных и семь танков. А на донецком направлении украинская армия потеряла за неделю 1960 военных и 19 танков.