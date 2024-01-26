Москва, 26 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Недельные потери ВСУ на краснолиманском направлении превысили 1570 военных. Как сообщил на брифинге 26 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе боевых действий российские подразделения заняли на направлении более выгодные рубежи и позиции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 бронемашин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии», — заявил военный.

Помимо этого ВСУ за неделю потеряли более 355 военных на херсонском направлении, свыше 740 на купянском, более 1960 убитыми и ранеными на донецком направлении и более 450 на запорожском. Помимо этого российские военные за неделю уничтожили штурмовик Су-25 ВСУ, 10 ракет Storm Shadow и «Точка-У» и 361 беспилотник. Также на донецком направлении российские подразделения отразили 12 атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 26 января, бойцы российской группировки «Центр», используя звуковещательную станцию на краснолиманском направлении, призвали ВСУ сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Российские военные обратились к противнику через станции ЗС-88, установленные на бронетранспортеры БТР-80. ВСУ информировали о международном гуманитарном праве и напоминали, что киевский режим собирается бороться с Россией до последнего украинца.