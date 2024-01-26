Москва, 26 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за неделю на донецком направлении в зоне проведении спецоперации потеряли 1960 военнослужащих убитыми и ранеными и 19 танков. Об этом 28 января на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника», ― доложил военный.

Российские силы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад в районах Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра.

В результате боёв украинская армия потеряла 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе, MLRS, HIMARS и две «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки 24 января улучшили позиции на донецком направлении, а также отразили три атаки Вооружённых сил Украины. Потери украинской армии на этом направлении составили до 310 военных. Помимо этого, российские бойцы ликвидировали четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Группировка российских войск «Восток» за сутки 25 января четыре раза пресекла попытки ВСУ укрепить передовые позиции на южнодонецком направлении ― в районах Старомайорского и Ровнополя. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и местам скопления личного состава украинской армии у Константиновки и Новомихайловки.