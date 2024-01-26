Москва, 26 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Российские военные освободили от ВСУ село Крахмальное в Харьковской области, сообщил 26 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В течение недели на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках», — сказал Конашенков.

Они отразили за неделю 43 атаки ВСУ на купянском направлении в районах сёл Макеевка в ЛНР, Берестовое, Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. Украинская армия потеряла более 740 военных, семь танков, семь боевых бронемашин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Конашенков также сообщил, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за неделю более 1570 военных, семь танков, 25 боевых бронемашин, 52 автомобиля и девять артиллерийских орудий.

На донецком направлении украинская армия потеряла за неделю 1960 военных, 19 танков, включая один Leopard, 22 боевые бронемашины, 56 автомобилей. Также ВСУ потеряли четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS, HIMARS и две установки «Град».