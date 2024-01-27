Техас, США, 27 января, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Конфликт между администрацией Соединённых Штатов Америки и властями штата Техас по вопросам охраны государственной границы и противодействия нелегальной иммиграции может навредить позициям президента Джо Байдена в преддверии выборов, заявил экс-советник Государственного департамента США Джеймс Карден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов», — заявил Карден в беседе с «РИА Новости» 27 января, добавив, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта.

26 января пресс-служба Белого дома опубликовали заявление, согласно которому Джо Байден готов принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в случае одобрения их Конгрессом США. Таким образом, американский президент признал, что контроль на южной границе государства не осуществлялся должным образом. Кроме того, по словам Байдена, двухпартийная группа сенаторов на протяжение уже двух месяцев занимается решением пограничного кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Техаса, в том числе губернатор Грег Эббот, приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту» в связи с тем, что федеральные власти не справляются с задачами по охране государственной границы. В интервью журналисту Такеру Карлсону Эббот подчеркнул, что готов к потенциальному конфликту с властями по этому вопросу, а также выразил надежду на то, что по итогам президентских выборов, которые пройдут в ноябре, в должность главы государства вступит кандидат, который ужесточит иммиграционное законодательство.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов 26 января заявила, что действия губернатора Техаса по защите границы, по мнению администрации Джо Байдена, являются небезопасными.