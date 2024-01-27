Вашингтон, 27 января, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции готов принять президент США Джозеф Байден в случае одобрения их Конгрессом. Об этом сказано в заявлении американского лидера, опубликованном 26 января пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден признал, что контроль на южной границе США осуществляется ненадлежащим образом и поэтому его команда более двух месяцев назад начала консультации с сенаторами обеих партий по вопросу урегулирования кризиса на границе.

«Два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец серьезно заняться решением пограничного кризиса. Вот уже несколько недель они занимаются этим. Работаем круглосуточно, в праздники и выходные», — указал глава Белого дома.

По словам Байдена, уже выработаны и согласованы несколько реформ, которые могут оказаться самым жёстким комплексом мер по охране границы в истории США. Американский лидер отметил, что в случае одобрения этих мер Конгрессом он получит новые чрезвычайные полномочия для закрытия границы.

«Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу», — с таким призывом обратился Байден к Конгрессу.

Кроме того, президент США уточнил, что новые меры по урегулированию кризиса на границе потребуют финансовых вложений. По этой причине Конгрессу нужно одобрить запрос Белого дома на выделение дополнительных средств для этой цели. Как пояснил Байден, это позволит привлечь дополнительный штат сотрудников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США потребовали от властей штата Техас предоставления доступа пограничному патрулю к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер указала, что губернатор Техаса Грег Эбботт обязан исполнять постановления Верховного суда США, поэтому ему не следует усложнять работу федеральных властей.

Власти Техаса во главе с губернатором Грегом Эбботом приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту», поскольку федеральные власти не справляются с задачей по охране и защиты границы должным образом.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил о готовности к потенциальному конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границы от нелегальных мигрантов, при этом отметив, что это событие является крайне маловероятным.