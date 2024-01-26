Техас, США, 27 января, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите границы являются, по мнению администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, небезопасными, заявила в пятницу, 26 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — сказала представитель Белого дома.

Напомним, что ранее власти Техаса во главе с губернатором региона Грегом Эбботом приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту», поскольку федеральные власти не справляются с задачей по охране и защиты границы должны образом. Кроме того, губернаторы-республиканцы 25 американских штатов выдвинули против Джозефа Байдена и его администрации обвинения в нежелании защищать государственную границу.

Также идею губернатор Техаса защищать границу США с Мексикой собственными силами поддержал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который ранее обвинивший американские власти в активном содействии нелегальной миграции после решения Верховного суда США убрать с границы 48-километровый забор из колючей проволоки.

Как передавало ИА Регнум, 26 января Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил о готовности к потенциальному конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границы от нелегальных мигрантов, при этом отметив, что это событие является крайне маловероятным. Кроме того, губернатор Техаса выразил надежду, что по итогам выборов, которые пройдут в ноябре, в должность президента вступит кандидат, который ужесточит иммиграционное законодательство.