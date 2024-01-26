Москва, 26 января, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Участниками Всемирных игр дружбы станут около 6300 спортсменов, которые разыграют 283 комплекта наград. Об этом заявил 26 января вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Совместно с помощником президента Игорем Левитиным они провели заседание оргкомитета Игр. В заседании приняли участие министр спорта Олег Матыцин, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, посол по особым поручениям и спецпредставитель главы МИД по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев, глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и представители организаций и ведомств.

«Уровень мероприятия достаточно серьёзный, необходимо грамотное распределение зон ответственности. Все должны работать слаженно для проведения успешного международного турнира. Минспорт России прорабатывает вопрос призовых выплат — здесь должен действовать принцип паритета справедливости, чтобы все победители и призёры были в равных условиях», — заявил Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября стало известно о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о проведении в 2024 году международных соревнований «Всемирные игры дружбы». Состязания состоятся в двух городах. Российский лидер поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению, которому необходимо в двухмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.

Глава департамента по связям Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод 14 ноября заявил, что МОК просит национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день ответил, что Россия продолжит контактировать с комитетом, и подчеркнул, что Москва не согласна с МОК в вопросах участия российских спортсменов в Олимпиаде.

18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. После этого президент WADA Витольд Банька заявил, что его организация может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей, в программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта